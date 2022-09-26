Новосибирский депутат Ростислав Антонов предложил Полине Гагариной поделиться гонораром с беженцами из Донбасса

Полину Гагарину призвали поделиться гонораром с беженцами из Донбасса. Фото: Даниил ОПАРИН

Новосибирский депутат Ростислав Антонов призвал певицу Полину Гагарину, выступившую на 85-летии региона, поделиться гонораром с беженцами из Донбасса. Свое предложение он озвучил в разговоре с КП-Новосибирск.

Напомним, Полина Гагарина выступила на Михайловской набережной в субботу, 24 сентября. Как стало известно благодаря сайту госзакупок, ее концерт обошелся Новосибирской области практически в 9 миллионов рублей – 7 миллионов гонорар и 1,9 миллиона на бытовой райдер.

По словам Ростислава Антонова, ситуация с исполнительницей хита «Спектакль окончен» вызвала большой общественный резонанс.

− Мне написало несколько человек с вопросом, почему мы так много платим за выступление артистов. Хотя сейчас приоритеты должны быть расставлены по-другому. Мы занимаемся вопросом вывоза детей с зоны обстрелов в Донецке. И я посчитал − если Полина Гагарина так переживает за происходящее, то было бы вполне логично, если бы она приняла участие в хорошем деле. Поэтому я к ней и обратился по этому вопросу, − отметил советник главы ДНР по гуманитарным вопросам.

Депутат добавил, что финансовая помощь со стороны певицы снизила бы общий негатив.

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