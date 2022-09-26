В Новосибирской области возбудили уголовное дело по факту смерти 12-летней девочки в больнице

В Новосибирской области расследуют уголовное дело по факту смерти 12-летней девочки в больнице.
Фото: Андрей АБРАМОВ
В Новосибирской области расследуют уголовное дело по факту смерти 12-летней девочки в Купинской центральной районной больнице. Напомним, ребенка лечили от ОРВИ, хотя у нее был гнойный менингит. В итоге школьница впала в кому, а спустя некоторое время скончалась.
Как сообщили в СУ СК РФ по Новосибирской области, уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 109 УК РФ – «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей».
Следователи выяснили, что девочку госпитализировали 20 апреля. 2 мая пациентка скончалась в реанимационном отделении.
Родственников девочки и медработников уже опросили. Следователи изъяли из больницы необходимую документацию. Чтобы установить точную причину смерти ребенка, была назначена экспертиза. Ее проведут эксперты из Москвы.
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