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Спорт26 сентября 2022 7:21

Игрок ХК «Сибирь» Александр Шаров впервые в истории клуба забил 4 шайбы в одном матче КХЛ

Новосибирцы обыграли соперников на выезде в Балашихе
София БЕРЕЗОВСКАЯ
Первый покер в ХК "Сибирь" забил Александр Шаров. Фото: ХК "Сибирь".

Первый покер в ХК "Сибирь" забил Александр Шаров. Фото: ХК "Сибирь".

Хоккейный матч между клубами «Витязь» и «Сибирь» 25 сентября закончился со счетом 4:5 в пользу новосибирцев. Об этом рассказали в пресс-службе ХК «Сибирь».

Одну шайбу забросил Владимир Бутузов, остальные четыре – Александр Шаров, сделав первый «покер» в истории новосибирского клуба.

– Сегодня он лез туда, откуда забиваются трудовые голы. Не грязные, а трудовые. А последним голом, честно говоря, я восхищён, – прокомментировал результат Шарова тренер Андрей Мартемьянов.

Напомним, КП-Новосибирск проводит конкурс на лучшего болельщика хоккейного клуба «Сибирь» в 2022 году. Заявки принимают до 30 сентября.

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