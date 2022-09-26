В Новосибирской области задержали 72-летнего охотника, который незаконно убил лося

В Сузунском районе полицейские задержали мужчину, подозреваемого в незаконной охоте. Фото: ГУ МВД России по НСО
В Сузунском районе полицейские задержали мужчину, подозреваемого в незаконной охоте. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Новосибирской области.
22 сентября в полицию обратился государственный инспектор по охране животного мира. Он сообщил о том, что рядом с одним из населенных пунктов выявили факт незаконной охоты.
Сотрудники МВД прибыли на место и задержали 72-летнего мужчину, проживающего в Ордынском районе. В его автомобиле «УАЗ» правоохранители обнаружили следы крови и шерсть животного.
Спустя некоторое время полицейские увидели частично разделанную тушу лося, лежащую у дороги. Также там валялись два ружья и четыре ножа. Оказалось, что тушу и оружие охотник выбросил после того, как понял, что его будут проверять стражи правопорядка.
− Лицензии на добычу лося у подозреваемого не было. Он признался сотрудникам полиции в содеянном, а также показал место забоя, − отметили в МВД.
Ущерб составил 80 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 258 УК РФ «Незаконная охота». Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.
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