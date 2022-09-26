В Новосибирске на три года посадили бывшего военнослужащего за взятки и обман

Бывшего военного приговорили к 3 годам лишения свободы за обманную взятку. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новосибирский гарнизонный военный суд приговорил бывшего военнослужащего к трем годам колонии общего режима. Причиной стали взятки, которые мужчина получил за то, чего не мог выполнить. Об этом рассказали в официальном Telegram-канале 2-го Восточного окружного военного суда.

– Будучи должностным лицом, совершил хищение денежных средств путем обмана, выразившегося в получении мнимых взяток за осуществление действий, которые он осуществить не мог, ввиду отсутствия соответствующих служебных полномочий, – сообщили в суде.

Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber