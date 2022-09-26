В Новосибирске на три года посадили бывшего военнослужащего за взятки и обман

Бывшего военного приговорили к 3 годам лишения свободы за обманную взятку.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Новосибирский гарнизонный военный суд приговорил бывшего военнослужащего к трем годам колонии общего режима. Причиной стали взятки, которые мужчина получил за то, чего не мог выполнить. Об этом рассказали в официальном Telegram-канале 2-го Восточного окружного военного суда.
– Будучи должностным лицом, совершил хищение денежных средств путем обмана, выразившегося в получении мнимых взяток за осуществление действий, которые он осуществить не мог, ввиду отсутствия соответствующих служебных полномочий, – сообщили в суде.
Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер