В Новосибирской области продлят режим повышенной готовности. Фото: Иван МАКЕЕВ

Режим повышенной готовности продлят в Новосибирской области. Это необходимо из-за напряженной эпидемиологической обстановки: в регионе много заболевших ковидом и ОРВИ. О продлении сообщил на оперативном совещании в правительства глава регионального Роспотребнадзора Александр Щербатов.

По его словам, заболеваемость коронавирусом за неделю стала на 15 % ниже в сравнении с предыдущей неделей. До этого в течение 9-ти недель наблюдали рост заболевших. Однако в целом ситуация по ковиду и по ОРВИ в Новосибирской области сложная.

– На фоне сезонного подъема ОРВИ и гриппа рекомендуем продлить режим повышенной готовности. Кроме того, соблюдать профилактические мероприятия, – сказал Щербатов.

Также глава Роспотребнадзора призвал рассмотреть вопрос о сокращении в регионе числа массовых мероприятий.

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