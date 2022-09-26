Новосибирец избил 38-летнюю жену в запертой квартире в Октябрьском районе

Спасатели приехали к семейной паре, чтобы спасти сибирячку от мужа. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ночь на понедельник, 26 сентября, в Октябрьском районе муж во время семейной ссоры накинулся с кулаками на супругу. Об этом рассказали в группе «Спасатели МАСС» в социальной сети «ВКонтакте».

Инцидент произошел ночью в квартире на улице Красносельской. Дверь была заблокирована, и соседи вызвали спасателей.

– Доступ в квартиру обеспечен. Женщина 1984 года рождения передана сотрудникам отдела полиции.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что у 23-летнего парня, сидевшего с двумя детьми, случился сердечный приступ.

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