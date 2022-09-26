Рыбаки встретили смелую лису Матильду на острове в Новосибирской области. Фото: стоп-кадр.

Смелую лису встретили рыбаки в Новосибирской области. Мужчины сняли рыжую красавицу на видео и предположили, что зовут пушистую – Матильда.

– Поехали на рыбалку на границе Томской области, село Кругликово. Переправились на близлежащий остров. И на берегу ждала она – лисичка. Видимо, рыбаки часто разбивают лагерь в этом месте. Все рыбаки в основном добрые и отзывчивые люди. Лиса привыкла, что они ее подкармливают и совсем их не боится, а напротив, выходит встречать и выпрашивает угощение, – рассказала КП-Новосибирск супруга автора видео, Наталья Горбова.

Лиса была рыжей, с длинным пушистым хвостом. Голодной не выглядела.

Муж также рассказал Наталье, что на обратном пути они заметили на дороге медведицу с двумя медвежатами.

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