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Общество26 сентября 2022 4:54

Мобилизованный житель Новосибирска рассказал о первых днях в учебном центре

Ребята уже начали проходить обучение и успели подружиться
София БЕРЕЗОВСКАЯ
Мобилизованный новосибирец рассказал о первом дне в призывном пункте.

Мобилизованный новосибирец рассказал о первом дне в призывном пункте.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Первые мобилизованные новосибирцы уже начали подготовку в учебном центре: об этом КП-Новосибирск рассказал сибиряк, которого призвали в начале частичной мобилизации.

Новосибирцу позвонили из военкомата 21 сентября: мужчина прибыл на сборный пункт, затем всех отвезли в военную часть.

– Нам выдали банковские карты: пояснили, что первые выплаты будут 10 октября, – рассказал собеседник КП-Новосибирск.

По словам военнослужащего, возраст сибиряков, которых призвали, разный. Но вне зависимости от того, сколько ребятам лет, все проходят подготовку. А еще все успели подружиться в учебном центре.

– Вечером мы все вместе собираемся за общим столом, угощаем товарищей домашними вкусностями, что передали родные, – рассказал КП-Новосибирск призывник.

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