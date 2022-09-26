Мобилизованный житель Новосибирска рассказал о первых днях в учебном центре

Мобилизованный новосибирец рассказал о первом дне в призывном пункте. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Первые мобилизованные новосибирцы уже начали подготовку в учебном центре: об этом КП-Новосибирск рассказал сибиряк, которого призвали в начале частичной мобилизации.

Новосибирцу позвонили из военкомата 21 сентября: мужчина прибыл на сборный пункт, затем всех отвезли в военную часть.

– Нам выдали банковские карты: пояснили, что первые выплаты будут 10 октября, – рассказал собеседник КП-Новосибирск.

По словам военнослужащего, возраст сибиряков, которых призвали, разный. Но вне зависимости от того, сколько ребятам лет, все проходят подготовку. А еще все успели подружиться в учебном центре.

– Вечером мы все вместе собираемся за общим столом, угощаем товарищей домашними вкусностями, что передали родные, – рассказал КП-Новосибирск призывник.

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