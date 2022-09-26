В Новосибирске альфонс украл телефон, обнявшись с пассажиркой в такси

Подсудимому дали реальный срок Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

В Новосибирске суд приговорил 22-летнего мигранта за украденный у девушки телефон. Подробности рассказали в прокуратуре Новосибирской области.

Вечером 10 июля 2021 года подсудимый пришел в кафе «Пять львов», где познакомился с потерпевшей. Вскоре 22-летний парень вызвался проводить новую знакомую до дома на такси. Парочка в машине стала обниматься, в этот момент подсудимый незаметно вытащил смартфон из кармана пиджака пьяной женщины.

Потерпевшая вышла из машины и пошла домой, не заметив пропажи. 22-летний подсудимый обнаружил в чехле банковскую карту и предложил таксисту похитить средства, используя номер телефона. С помощью приложения «мобильный банк» подсудимый перевел себе более 8-ми тысяч рублей.

- В марте Ленинский районный суд назначил подсудимому два года лишения свободы в колонии общего режима. Осужденный и его адвокат подали апелляцию, однако Новосибирский областной суд оставил приговор в силе, - сообщила КП-Новосибирск прокурор апелляционного отдела прокуратуры Новосибирской области Екатерина Семенова.

Приговор вступил в законную силу

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber