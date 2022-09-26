В Новосибирске у 23-летнего парня, сидевшего с двумя детьми, случился сердечный приступ. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кировском районе Новосибирска у молодого человека случился сердечный приступ. В этом время 23-летний парень приглядывал за двумя детьми.

– Вызов на улицу Зорге поступил ночью 25 сентября. Спасатели обеспечили доступ в квартиру. Парню 1999 года рождения, у которого случился сердечный приступ, оказали первую помощь. Детей 2021 года рождения и 2010 года рождения передали матери, – рассказали в службе спасения МАСС.

Известно, что парня передали бригаде медиков. Они отвезли его в больницу.

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