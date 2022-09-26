Полуголый пьяный новосибирец заблокировал лифт в новостройке в Первомайском районе

Полуголый мужчина хулиганит в лифте. Фото: стоп-кадр / Моя Первомайка.

В Первомайском районе новосибирцы пожаловались на жителя одной из новостроек, который держал створки лифта и не давал остальным пройти. Очевидцы сняли неадекватное поведение жильца на видео и опубликовали в группе «Моя Первомайка» в социальной сети «ВКонтакте».

– Полураздетый мужчина с признаками измененного сознания препятствовал движению лифта, в результате чего жители были вынуждены подниматься пешком, – рассказали свидетели инцидента.

Точный адрес новостройки, где обитает держатель дверей, очевидцы не назвали.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что в новосибирском Академгородке заметили самооткрывающуюся платную туалетную кабинку.

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