Новосибирцы поделились яркими фотографиями осенних городских пейзажей

Золотая осень в парке Кольцово. Фото: Татьяна СОЛОВОВА

В конце сентября Новосибирск заиграл новыми красками. Листья на деревьях сменили цвет, но еще не успели облететь. Красотой первого осеннего месяца поделились читатели с КП-Новосибирск.

Большинство деревьев уже сменили цвет листвы. Фото: Анна ПАШАГИНА

Золотые деревья роняют листья в еще не замерзшие реки и озера, а последние участники занимаются танцами на свежем воздухе в Центральном парке.

В Центральном парке проходят последние уроки танцев. Фото: Вера БЕРЕЗОВСКАЯ.

Городские пейзажи теперь напоминают картины знаменитых художников.

Листья еще не успели облететь, и пока радуют новосибирцев волшебными пейзажами. Фото: Вера БЕРЕЗОВСКАЯ.

Погода успела порадовать новосибирцев сентябрьским бабьим летом, и теперь уступает настоящим осенним заморозкам. Напомним, уже на этой неделе похолодает до +2 градусов и пойдет первый снег.

На площади Ленина деревья тоже заполыхали яркими красками. Фото: София БЕРЕЗОВСКАЯ

Почему желтеет лист, напомнила агроном Людмила Шубина в беседе с КП-Новосибирск.

Теплые деньки для прогулок закончились, оставив солнечные фотографии начала осени. Фото: Вера БЕРЕЗОВСКАЯ.

– Лист – это фабрика синтеза всех питательных веществ. Лист желтеет, потому что в результате перемены температур в течение дня происходит трансформация сахаров из одних видов в другие. Идет отток питательных веществ из листьев в кору, древесину, – рассказала КП-Новосибирск Людмила Шубина.

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