Новосибирцу с весом 130 килограммов запретили кататься на горках в аквапарке. Фото: Иван МАКЕЕВ

Житель Новосибирска остался недоволен походом в аквапарк. Мужчине с весом в 130 килограммов запретили кататься на горках. Он утверждает, что 4 года назад он весил столько же, но тогда он мог пользоваться всеми аттракционами. Недовольный сибиряк пожаловался на это на сайте «Фламп».

– Это что за дискриминация по признаку веса? При том, что на горке разрешено кататься одному, вдвоем, либо втроем, где вес одного человека максимум 120 кг, двух человек максимум 180 кг, а троих максимум 240 кг. Не понимаю, почему втроем с общим весом в 240 кг можно ехать, даже вдвоем в 180 кг можно ехать, а одному при весе 130 кг нельзя? – негодует новосибирец.

За поход в аквапарк мужчина заплатил 3 тысячи рублей. Из-за ограничений по весу он смог воспользоваться лишь бассейном, джакузи и термальной зоной.

– Получается, что посещение аквапарка для людей с весом более 120кг является пустой тратой денег и бессмысленной тратой времени, – добавил житель Новосибирска.

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