Самооткрывающуюся платную туалетную кабинку заметили в новосибирском Академгородке

Новосибирцы заметили самооткрывающуюся туалетную кабинку. Фото: АСТ-54.

В новосибирском Академгородке мощь технического прогресса показали в самой бытовой вещи – самооткрывающейся туалетной кабинке. Об этом местные жители рассказали в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

– Он автоматически открывает и закрывает двери после того, как вы заплатите 25 рублей, – сообщили очевидцы.

Перевести деньги нужно на карту владельцу кабинки по указанному на двери номеру телефона. Кабинка оснащена камерой, чтобы обезопасить туалет от вандалов и хитрецов.

Как заметили местные жители в комментариях, 25 рублей нужно, чтобы зайти, и еще 25 рублей – чтобы выйти.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что родители учеников из школы № 16 пожаловались на состояние туалетов.

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