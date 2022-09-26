Новосибирцы ищут грабителей, разбивающих стекла автомобилей на ОбьГЭСе

Жители ОбьГЭСа пожаловались на вандалов, которые выносят вещи через задние стекла автомобилей. Фото: На ОбьГЭСе (Новосибирск).

В Новосибирске хулиганы разбивают задние стекла у автомобилей и выносят ценные вещи. Водители из микрорайона ОбьГЭС пожаловались на грабителей в группе «На ОбьГЭСе (Новосибирск)» в соцсети «ВКонтакте».

– Уважаемые жители нашего прекрасного района. На районе работают вандалы, бьют стекла у авто и забирают ценные вещи, – рассказал один из пострадавших в посте.

К нему присоединились другие местные жители и рассказали о подобных случаях на улицах Барьерная, Часовая и улице 40 лет Комсомола возле супермаркета «Рамос». Инциденты произошли в ночь с 24 на 25 сентября.

Хулиганы забирали комплекты зимней резины, сабвуферы и другие ценные вещи. В одном из автомобилей после посещения «гостей» нашли черную хозяйственную перчатку.

Некоторые из пострадавших написали заявления в полицию. Грабителей уже ищут.

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