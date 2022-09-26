В Новосибирске ожидают снег и похолодание до +2 градусов днем на рабочей неделе

Тепло сменили дождь и снег. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В конце сентября бабье лето в Новосибирске сменится суровыми осенними заморозками. Самое время доставать пальто – синоптики обещают похолодание до +2 градусов днем и снег.

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, рабочая неделя в понедельник, 26 сентября, начнется с дождя и дневной температуры около +7 градусов. Во вторник, 27 сентября, температура может опуститься до +4 градусов.

Самым холодным днем, по прогнозу сервиса «Яндекс Погода», станет среда, 28 сентября. По прогнозу именно в этот день пойдет первый снег. Ночью температура воздуха опустится до 0, днем слегка поднимется до +2 градусов.

В четверг и пятницу тоже ожидается снег. Температура будет держаться от 0 до +3 градусов.

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