В Новосибирске ожидают снег и похолодание до +2 градусов днем на рабочей неделе

Тепло сменили дождь и снег.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В конце сентября бабье лето в Новосибирске сменится суровыми осенними заморозками. Самое время доставать пальто – синоптики обещают похолодание до +2 градусов днем и снег.
По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, рабочая неделя в понедельник, 26 сентября, начнется с дождя и дневной температуры около +7 градусов. Во вторник, 27 сентября, температура может опуститься до +4 градусов.
Самым холодным днем, по прогнозу сервиса «Яндекс Погода», станет среда, 28 сентября. По прогнозу именно в этот день пойдет первый снег. Ночью температура воздуха опустится до 0, днем слегка поднимется до +2 градусов.
В четверг и пятницу тоже ожидается снег. Температура будет держаться от 0 до +3 градусов.
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