В Новосибирске на перекрёстке перевернулась «Тойота». Фото: "АСТ-54".

В Новосибирске на перекрестке улиц Кошурникова и Фрунзе перевернулся автомобиль. Информация о ДТП, которое произошло поздно вечером 25 сентября, появилась в соцсети.

– В результате ДТП на крыше оказался седан Toyota Camry, – написали в паблике «АСТ-54».

Очевидцы заявили, что машина повалила светофор. По предварительным данным, ДТП обошлось без жертв.

– Водитель жив, пассажиров не было. Его подрезали и он пытался избежать столкновения. В итоге сам перевернулся, – написали очевидцы в комментариях.

Некоторые заявили, что водитель «Тойоты» несся на бешеной скорости.

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