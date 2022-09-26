Рассказываем про пробки в Новосибирске 26 сентября 2022 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пробки в Новосибирске 26 сентября 2022 года: сложно проехать по улице Немировича-Данченко. Также затруднено движение по улицам Троллейной, Титова и Сибиряков-Гвардейцев. Об этом сообщает «2ГИС».

Пробки на улицах Станционной, Широкой, площади Труда, площади Райсовета и на проезде Энергетиков. Сложно проехать по проспекту Карла Маркса, площади Лыщинского и по Октябрьскому мосту. Также движение затруднено по улицам Ватутина, Котовского, Станиславского.

На правом берегу заторы на улицах Бориса Богаткова, Восход и Татьяны Снежиной. Сложно проехать по улицам Татьяны Снежиной, Никита, Кирова и Военной.

Уровень пробок на утро 26 сентября 2022 года в Новосибирске достиг 6-ти баллов.

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