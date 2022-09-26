В Новосибирске на Котовского сбитый пешеход перелетел через машину и снова попал под колеса

В Новосибирске ищут сбежавшего с места аварии водителя. Фото: ГИБДД Новосибирска.

В Ленинском районе Новосибирска 22-летний парень на «Ладе» сбил пешехода, тот перелетел через машину и попал под колеса другого автомобиля. Об этом сообщили в группе пропаганды городской Госавтоинспекции.

Жесткая авария произошла около девяти часов вечера 25 сентября. Молодой водитель наехал на 43-летнего пешехода напротив дома № 5/3 по улице Котовского. Он переходил дорогу не по пешеходному переходу. От удара мужчину перекинуло через автомобиль и выбросило на дорогу. Затем на него наехал белый Hyundai Solaris.

Водитель иномарки сбежал с места аварии, а чудом оставшегося в живых пешехода увезли в больницу с различными травмами.

По статье об оставлении места ДТП у водителя могут забрать права на срок от одного года до полутора лет, либо арестовать на 15 дней.

Всем, кто располагает сведениями по неустановленному автомобилю, просьба сообщить в ГИБДД по телефонам 232-23-21, 232-23-35.

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