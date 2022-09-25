«Ужасно воняет»: новосибирцы жалуются на резкий запах гари

Город окутал смог. Фото: Татьяна СОЛОВОВА

С приходом похолодания Новосибирск вновь окутал смог: горожане жалуются на неприяные запахи на улице.

- В районе станции метро «Октябрьская» стоит ужасный запах гари, похоже, что жгут листья. Особенно бросается в нос, когда выходишь из автобуса, - рассказал Виктор, читатель КП-Новосибирск. - И окна дома тоже не открыть, чтобы проветрить квартиру - иначе начинает вонять в комнате.

Тем временем, по данным сервиса оценки качества воздуха Airvoice, уровень загрязнения воздуха в отдельных районах города достигает 7 из 10 баллов.

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