Погода в Новосибирске на 26 сентября 2022 года: в город пришел арктический холод

Синоптики обещают дожди и мокрый снег.
Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»
Если на выходных новосибирцы могли порадоваться солнцу и плюс 20 градусам, то рабочая неделя начнется с похолодания. Погода в Новосибирске на 26 сентября не порадует горожан: из-за холодных воздушных масс, пришедших в регион из Арктики, резко похолодает.
- Днем в Новосибирске будет плюс 7 - плюс 9 градусов, ночью похолодает до плюс 2 - плюс 4 градусов, - сообщается на сайте новосибирского гидрометцентра. - Возможны дождь, ветер с порывами до 10 м/с.
Портал «Яндекс. Погода» и вовсе обещает всего плюс 5 градусов на понедельник и вторник. Причем со вторника начнется дождь со снегом. К четвергу температура упадет до плюс 2 градусов днем. Ночью ожидается минус 2 градуса.
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