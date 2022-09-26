Погода в Новосибирске на 26 сентября 2022 года: в город пришел арктический холод

Синоптики обещают дожди и мокрый снег. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

Если на выходных новосибирцы могли порадоваться солнцу и плюс 20 градусам, то рабочая неделя начнется с похолодания. Погода в Новосибирске на 26 сентября не порадует горожан: из-за холодных воздушных масс, пришедших в регион из Арктики, резко похолодает.

- Днем в Новосибирске будет плюс 7 - плюс 9 градусов, ночью похолодает до плюс 2 - плюс 4 градусов, - сообщается на сайте новосибирского гидрометцентра. - Возможны дождь, ветер с порывами до 10 м/с.

Портал «Яндекс. Погода» и вовсе обещает всего плюс 5 градусов на понедельник и вторник. Причем со вторника начнется дождь со снегом. К четвергу температура упадет до плюс 2 градусов днем. Ночью ожидается минус 2 градуса.

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