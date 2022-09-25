«Думал, что это акула»: в Новосибирской области мальчик поймал осетра весом 5 килограммов

Ребенок отпустил осетра. Фото: www.fishingsib.ru
12-летний мальчик поймал сибирского осетра весом пять килограммов, когда вместе с дедушкой рыбачил на Оби. Об этом ребенок написал на портале www.fishingsib.ru.
- Поймали утром, зацепился краем губы, не сопротивлялся. Если бы сопротивлялся порвал бы леску, - объяснил мальчик под ником Novosibirskf.
Вытащить рыбу было непросто:
- Думал сначала, что рядом акулы, но оно не водятся в пресной воде, - - Мы его взвесили: получилось пять килграммов. фотографировиои и отпустили.
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