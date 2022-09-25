Губернатор Андрей Травников приехал на открытие нового корпуса медицинского центра «Святитель Лука»

Андрей Травников побывал на церемонии награждения. Фото: правительство Новосибирской области.

В Бердске открылся новый корпус медицинского центра «Святитель Лука»: он предназначен для реабилитации детей в возрасте от 7 до 18 лет, которые страдают ДЦП, синдромом Дауна, аутизмом и другими заболеваниями. На торжественной церемонии присутствовали губернатор Андрей Травников, митрополит Никодим и мэр Бердска Евгений Шестернин.

Губернатору показали современное оснащение корпуса: физиокабинеты, бассейн, арт-студии, кабинет технологий PRO, мастерские рукоделия.

- Огромная благодарность и всем тем людям, кто здесь работает и оказывает содействие детям и их родителям, больше всего нуждающимся в нашем внимании, любви и поддержке, - поблагодарил Андрей Травников.

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