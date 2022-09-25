В Новосибирске посетителям ресторана подали кебаб из тухлого мяса

Вкусный кебаб посетители так и не отведали.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Новосибирцам в одном из ресторанов Дзержинского района подали кебаб из тухлого мяса: о неприятной истории сибиряки рассказали на «Флампе».
Заказ клиентов был довольно простой - шашлык из индейки и люля-кебаб. Но блюда вызвали массу вопросов у посетителей. Шашлык показался залежавшимся, будто его разогревали в микроволновки. А кебаб, по словам посетителей, был и того хуже:
- Люля-кебаб с душком тухлого мяса, тоже непонятного какого, - возмутились сибиряки.
ВСвой отзыв они завершили тем, что в этот ресторан больше не пойдут.
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