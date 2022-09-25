В Новосибирске посетителям ресторана подали кебаб из тухлого мяса

Вкусный кебаб посетители так и не отведали. Фото: Иван МАКЕЕВ

Новосибирцам в одном из ресторанов Дзержинского района подали кебаб из тухлого мяса: о неприятной истории сибиряки рассказали на «Флампе».

Заказ клиентов был довольно простой - шашлык из индейки и люля-кебаб. Но блюда вызвали массу вопросов у посетителей. Шашлык показался залежавшимся, будто его разогревали в микроволновки. А кебаб, по словам посетителей, был и того хуже:

- Люля-кебаб с душком тухлого мяса, тоже непонятного какого, - возмутились сибиряки.

ВСвой отзыв они завершили тем, что в этот ресторан больше не пойдут.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber