Светодиодный экран за 2 миллиона рублей установят на стелу на площади Калинина

Работы по установке стелы продолжаются. Фото: мэрия Новосибирска.

Совсем скоро стела «Город трудовой доблести» будет установлена на площади Калинина: работы там планируют завершить к началу ноября. А пока на сайте госзакупок появилась информация о покупке одного из важных элементов стелы - светодиодного экрана.

Судя по официальной информации, опубликованной на портале, обойдется экран в 2,12 миллиона рублей - его установят на основании стелы.

Подрядчик, который выполнит эти работы, уже известен. Однако какая именно компания получила заказ, на сайте госзакупок не указано.

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