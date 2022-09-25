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Общество25 сентября 2022 10:00

В Новосибирске мертвую женщину нашли под окнами многоэтажки на улице Гоголя

Обстоятельства гибели сибирячки устанавливаются
Татьяна СОЛОВОВА
Татьяна СОЛОВОВА
Женщину нашли мертвой на улице Гоголя.

Женщину нашли мертвой на улице Гоголя.

Фото: София БЕРЕЗОВСКАЯ

В Новосибирске под окнами девяэтажки на улице Гоголя, 194 нашли мертвую женщину: об этом КП-Новосибирск сообщили в полиции.

- На место выезжали сотрудники полиции, причины смерти женщины устанавливаются, - пояснили КП-Новосибирск в ГУ МВД по Новосибирской области.

Как говорят местные, перед своей смертью сибирячка находилась в квартире на пятом этаже. После случившегося рядом с ее телом сидела женщина - видимо, родственница или близкая подруга - и плакала. Была ли она очевидицей произошедшего или нет, на данный момент неясно.

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