В Новосибирске мертвую женщину нашли под окнами многоэтажки на улице Гоголя

Женщину нашли мертвой на улице Гоголя.
Фото: София БЕРЕЗОВСКАЯ
В Новосибирске под окнами девяэтажки на улице Гоголя, 194 нашли мертвую женщину: об этом КП-Новосибирск сообщили в полиции.
- На место выезжали сотрудники полиции, причины смерти женщины устанавливаются, - пояснили КП-Новосибирск в ГУ МВД по Новосибирской области.
Как говорят местные, перед своей смертью сибирячка находилась в квартире на пятом этаже. После случившегося рядом с ее телом сидела женщина - видимо, родственница или близкая подруга - и плакала. Была ли она очевидицей произошедшего или нет, на данный момент неясно.
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