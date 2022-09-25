В Новосибирске инспекторы ГИБДД устроили погоню с перестрелкой

По прелварительным ланнысЮ никто не пострадал во время дтп. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Ночью в воскресенье, 25 сентября, сотрудники ГИБДД истороили погоню за нарушителем: об этом очевидцы сообщили на странице новосибирской службы эвакуации «АСТ-54»: в потверждение моих

- Соотрудникам ГИБДД удалось остановить автомобиль только после того, как послышались выстрелы, - продолжают в новосибирской службе эвакуации АСТ-54.

Постарадал ли кто-то во время погони и стрельбы, на данный момент неизвестно. КАк и то, из-за чего началась мама погоня и сколько она длилось до того момента, пока авто не оказались на улице Кошурникова.

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