Спустившую трусы девушку заметили на улице Ленина в Новосибирске

Снимок был сделан на площади Ленина.
Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
Фотогоафию, вызвавшую бурю обсуждений в соцсетях, разместила на своей странице новосибирская служба эвауцации «АСТ-54». В кадре видно девушку, спустившую штаны и трусы. А рядом с ней находится парень и наблюдает за всем происходящим.
- Дама не стала заморачиваться поиском туалета на улице Ленина и присела прям на дороге в одном из дворов, - так подписан снимок в группе новосибирской службы эвауцации «АСТ-54».
Бользователи соцсетей осудили девушку, а также посетовалали но то, что в Новосибирске мало общественных туалетов.
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