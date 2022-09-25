Спрос на военную одежду в Новосибирске увеличился после начала частичной мобилизации

Берцы стали одним из самых популярных товаров.
Фото: Дмитрий Ахмадуллин
После начала частичной мобилизации в столице Сибири увеличился спрос на военную одежду: об этом КП-Новосибирск рассказали в одном из магазинов крупной сети.
- Да, действительно, спрос выпПокупают сейчас в основном камуфляж, обувь, термобелье, бушлаты, - пояснили корреспондентам КП-Новосибирск в магазине.
Военная одежда обойдется недешево: бушлат стоит 3500 рублей, камуфляж - 3500 - 3900 рублей, берцы - от 3500 до 4500 рублей, термобелье (легкое, первый слой), - 850 рублей, флисовое - 1800 рублей.
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