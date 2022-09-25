В Новосибирске «Нива» и иномарка столкнулись на перекрестке Есенина и Никита

ДТП произошло поздно вечером. Фото: «Инцидент Новосибирск».

Поздно вечером 24 сентября серьезное ДТП произошлона пересечении улиц Есенина и Никитина в Октябрьском районе: там столкнулись две легковушки. Об этом сообщил паблик «Инцидент Новосибирск» и выложил кадры с места аварии.

Судя по ним, одна из машин, попавших ДТП, - это «Нива», второе авто - иномарка. Кто именно из них стал виновником аварии, еще предстоит разобраться сотрудникам ГИБДД.

По предварительной информации, никто из участников ДТП серьезных травм не получил. Однако информация об аварии еще уточняется.

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