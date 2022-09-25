В Новосибирске помещение закрывшегося «Иль де Ботэ» сдают за 990 тысяч в месяц

Помещение будет полностью готово к сдаче с 1 октября. Фото: «LOKS».

В Новосибирске закрылся последний магазин «Иль де Ботэ»: теперь его помещение будет сдаваться за 990 тысяч рублей в месяц. Об этом КП-Новосибирск рассказали в компании «LOKS» - фирма сейчас ищет арендатора.

- Помещение площадью 330 квадратных метров почти полностью готово к сдаче: «Иль де Ботэ», который располагался на этом месте 15 лет, уже заканчивает вывозить оборудование, - пояснили КП-Новосибирск в компании «LOKS».

Аренда одного квадратного метра в помещении на Красном проспекте, 30 обойдется в 3 тысячи рублей за квадратный метр в месяц. Полностью оно будет свободно с 1 октября.

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