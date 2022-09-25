«Чувствовал себя пиратом из-за хромоты»: в Новосибирске хирурги НИИТО увеличили рост спортсмена на 8 сантиметров

Хирурги за год провели Михаилу 4 операции. Фото: НИИТО.

Хирурги НИИТО провели непростую операцию пациенту-спортсмену с ростом 165 сантиметров - медики сделали мужчине комбинированный многоэтапный дистракционный остеосинтез. Понадобился он из-за сильных болей в колене у пациента.

- Я начал заниматься треккингом, хотел покорять более серьёзные горные маршруты, но у меня время от времени рвались мениски, и меня буквально дотаскивали вниз, так как я ходить не мог, - рассказал 29-летний Михаил.

Задача у врачей была непростой:

- Мы должны были восстановить правильные референтные линии и углы, в том числе провести коррекцию длины ног. При стандартой методике на это ушли бы годы, поэтому мы использовали другой метод - комбинированный многоэтапный дистракционный остеосинтез, - объясняют в НИИТО.

За год Михаил перенес 4 операции, и это далось непросто.

- Переодически чувствовал себя пиратом из-за хромоты, но это того стоило, - говорит Михаил - ему теперь осталось завершить реабилитацию.

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