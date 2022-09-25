Полина Гагарина спела «Колыбельную» за 7 миллионов рублей на юбилее Новосибирской области

Выступление Полины Гагариной было главным музыкальным подарком. Фото: Анна ПАШАГИНА

Главным музыкальным подарком для сибиряков на 85-летии Новосибирской области стало выступление Полины Гагариной. Стоимость ее концерта стала известна, после объявления тенедера на госзакупках - регион заплатил артистке 7 миллионов рублей. Это без учета того, что надо было выполнить все условия райдера певицы - это еще 1,9 миллиона рублей.

Для гостей праздника на Михайловской набережной певица исполнила свои главные хиты - «Кукушку» и «Колыбельную»: сибиряки с удовольствием подпевали певице.

А закончила Полина Гагарина свое выступление песней «Спектакль окончен».

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