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Общество25 сентября 2022 2:43

В правительстве Новосибирской области рассказали, каким будет подарок для детей на губернаторской елке

На их покупку регион потратит почти миллион рублей
Татьяна СОЛОВОВА
Татьяна СОЛОВОВА
Для губернаторской елки закупят 1800 подарков. Фото: правительство Новосибирской области.

Для губернаторской елки закупят 1800 подарков. Фото: правительство Новосибирской области.

На сайте Госзакупок появилась официальная информация о том, какими будут новогодние подарки детям на губернаторской елке в Новосибирской области.

Итак, в набор войдут фундук в школоде, мягкий грильж, молочный шоколад, мини-десерт из хрустящего злакового печенья с дробленым орехом в шоколадно-молочной глазури, конфеты на основе цельного сгущенного молока и натурального сливочного масла, глазированное воздушное суфле со сливочно-ванильным вкусом, конфеты из массы тоффи и шоколадной начинки с молочным вкусом, многослойные конфеты из слоев темного и белого шоколада с хрустящим шариком из воздушного риса в центре, жевательный мармелад. И это еще не весь список: всего в перечне для подарка обозначено 59 позиций.

Всего таких подарков будет 1800 штук, на них потратят 990 тысяч рублей. Фирма, которая их выиграет, должна будет поставить славдости с 21 ноября по 2 декабря. С момента поставки подарков до окончания их срока годности должно оставаться не менее 45 дней.

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