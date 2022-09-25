В правительстве Новосибирской области рассказали, каким будет подарок для детей на губернаторской елке

Для губернаторской елки закупят 1800 подарков. Фото: правительство Новосибирской области.

На сайте Госзакупок появилась официальная информация о том, какими будут новогодние подарки детям на губернаторской елке в Новосибирской области.

Итак, в набор войдут фундук в школоде, мягкий грильж, молочный шоколад, мини-десерт из хрустящего злакового печенья с дробленым орехом в шоколадно-молочной глазури, конфеты на основе цельного сгущенного молока и натурального сливочного масла, глазированное воздушное суфле со сливочно-ванильным вкусом, конфеты из массы тоффи и шоколадной начинки с молочным вкусом, многослойные конфеты из слоев темного и белого шоколада с хрустящим шариком из воздушного риса в центре, жевательный мармелад. И это еще не весь список: всего в перечне для подарка обозначено 59 позиций.

Всего таких подарков будет 1800 штук, на них потратят 990 тысяч рублей. Фирма, которая их выиграет, должна будет поставить славдости с 21 ноября по 2 декабря. С момента поставки подарков до окончания их срока годности должно оставаться не менее 45 дней.

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