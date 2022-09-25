Погода в Новосибирске на 25 сентября 2022 года: похолодание и дождь

В Новосибирск придут похолодание и дожди Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Погода в Новосибирске на 25 сентября 2022 года принесет дожди и похолодание до +6 градусов в город. Метеорологи Западно-Сибирского гидрометцентра дали прогноз:

- Днем +16...+18 градусов, ночью +9...+11 градусов, в пригороде до +6 градусов. Переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер Юго-Восточный, 4-9 м/с, - сообщили в Западно-Сибирском УГМС.

«Яндекс. Погода» обещает +14...+17 градусов днем, +12...+14 градусов ночью. Днем пасмурно, без осадков. Ветер Южный, 2 м/с.

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