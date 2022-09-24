Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 25 сентября 2022 года: за сутки заболел о 731 человек

За сутки не было летальных исходов Фото: Олег УКЛАДОВ

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 25 сентября 2022 года: врачи зарегистрировали 731 случай заболевания COVID-19 за сутки. В числе заразившихся оказались 112 детей. Еще 1204 пациента выздоровели.

- Летальных случаев не зарегистрировано. Всего в регионе от коронавируса умерли 5 714 человек.В отделениях реанимации находятся 20 человек. На ИВЛ – 5 пациентов, - сообщили в оперативном штабе.

Всего в инфекционные больницы Новосибирской области госпитализированы 566 пациентов, в том числе 46 детей. У них выявили COVID-19 или признаки заболевания.

Всего в Новосибирской области сделан 5 431 561 тест на коронавирус.

Также, за прошедшие сутки зарегистрировано 4 648 обращений с ОРВИ.

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