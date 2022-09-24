«Засохшие моллюски, скользкое дно»: в Новосибирске аномально обмелела Обь

Уровень воды в реке ниже нормы на 20 см Фото: Виктория МИНАЕВА

Новосибирцы удивились аномально обмелевшей Оби. Горожане пришли на Михайловскую набережную отметить 85-летие Новосибирской области и заметили, что воды в реке убавилось едва ли не наполовину. Десятки людей спустились к воде, чтобы прогуляться по обмелевшему дну.

Многие спешат на фотосессии Фото: Виктория МИНАЕВА

- Многие устроили тут настоящие фотосессии, кто-то изучал обнаженное дно. Есть на что посмотреть: сотни мертвых моллюсков, запах не самый приятный, мокро, грязно. Хорошо, что солнечный день — все подсохло и почти не скользко. Зато простор Оби покоряет, - поделилась читательница КП-Новосибирск.

Река обмелела на десятки метров вглубь Фото: Виктория МИНАЕВА

Постепенно мелеть Обь начала ещё в августе. Как сообщили в Верхне-Обском бассейновом водном управлении, уровень воды в реке за месяц упал вдвое. По данным на 23 сентября он составляет 91,06 см.

- Для рек в Сибири ежегодно характерна так называемая августовская межень, это минимальный за год уровень в руслах. При отсутствии дождей в сентябре эта межень усугубляется и минимум уровня в руслах может отмечаться в октябре. Нет дождей вот водоемы и усыхают, - объяснил КП-Новосибирск эколог Алексей Яновский.

Моллюски погибли без воды Фото: Виктория МИНАЕВА

- Для рыбных запасов плохо когда уровень настолько низок. Много молоди рыбы остается и погибает в отсеченных от русла лужах. А птицам, я думаю, вреда нет. Мелководья и лужи в пойме с живностью для них думаю подарок природы, - уверен эколог.

Обмеление угроза для рыбы, но для уток это пир Фото: Виктория МИНАЕВА

Ранее КП-Новосибирск писала о том, что обмелевшая Обь обнажила историческую тайну - в районе Лесоперевалки местные жители обнаружили остов корабля, который напоминает о самом трагичном кораблекрушении в истории Новосибирска.

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