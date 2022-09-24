В Новосибирск приехала боец ДНР с позывным «Маленькая звёздочка»

Девушка посетила Монумент Славы. Фото: Анна Терешкова

Девушка-доброволец из ДНР Анна Лисовенко встретилась с новосибирскими курсантами центра гражданско-патриотического воспитания «Пост №1». Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова рассказала о визите «Маленькой Звездочки» на Монумент Славы.

- «Звездочка» - бесстрашная миниатюрная девушка, доброволец интернациональной бригады «Пятнашка». Она помогает бойцам на передовой, а они считают ее своим оберегом. Анна пообщалась с курсантами Поста, рассказала о своей жизни в ДНР, - сообщила Анна Терешкова.

Девушка рассказала о помощи солдатам в рамках спецоперации и почтила память погибших в Великую Отечественную войну на Монументе Славы. Курсанты провели экскурсию и рассказали о героях из Новосибирска.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber