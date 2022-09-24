В Новосибирске на работу трех автобусных маршрутов потратят около 500 миллионов рублей

В Новосибирске на обслуживание трех автобусных маршрутов №45,54 и 23 потратят 462,3 миллиона рублей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирске на обслуживание трех автобусных маршрутов №45,54 и 23 потратят 462,3 миллиона рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок. Сейчас «Центр управления городским автоэлектротранспортом» ищет перевозчика, который будет работать на этих маршрутах.

Так, за работу на маршруте №45 готовы заплатить 173,3 миллиона рублей. На маршруте №23 – 150,3 миллиона рублей, а на маршруте №54 – 138,7 миллионов рублей. Выходить на линию должны будут автобусы вместимость в 84 человека. Перевозчик должен будет работать на этих направлениях с ноября 2022 по сентябрь 2023.

Заявки на торги можно подать до 3 октября.

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