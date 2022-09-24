В Новосибирске рыбак поймал сазана в 19 килограмм

В Новосибирске рыбак Александр Гудов поймал в Оби двух гигантских сазанов. Фото: Александр Гудов
В Новосибирске рыбак Александр Гудов поймал в Оби двух гигантских сазанов весом в 17 и 19 килограмм.
— Рыбачил я на верхах Оби, двое суток. И вот на второй день удалось поймать двух сазанов: один — 19, 500, другой — 17, 400. Ловил на глубине примерно чуть больше метра, — рассказал рыбак КП-Новосибирск.
Рыбы весили по 17 и 19 килограмм. Фото: Александр Гудов
Сибиряк также отметил, что обеих рыб после «фотосессии» он отпустил обратно в реку.
Ранее КП-Новосибирск писала о том, как новосибирец поймал огромную щуку весом более семи килограммов. Во время рыбалки он использовал специальное рыбопоисковое оборудование — эхолот.
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