В Нарымском сквере Новосибирска прошел фестиваль «Где стоишь, там и поле Куликово»

Фестиваль проводится уже 25 лет
Фото: Виктория МИНАЕВА
В субботу, 24 сентября в Нарымском сквере в Новосибирске прошел фестиваль «Где стоишь, там и поле Куликово». Там собралось около 200 человек.
Особенно запомнились хороводы
Фото: Виктория МИНАЕВА
Ежегодный праздник проводится уже 25 лет. По традиции, он идет два дня: 23 сентября идут состязания и выступления русских народных ансамблей, на второй день проходят народные гуляния в Нарымском сквере.
Сотни горожан пришли на праздник
Фото: Виктория МИНАЕВА
Гостей праздника удивили народные забавы: стеношные бои, перетягивание каната, ярмарка народных ремесел.
Молодецкие забавы и перетягивание каната привлекли парней
Фото: Виктория МИНАЕВА
Особенно поразили красочные хороводы и выступления фольклорных коллективов.
Фестиваль приурочен к 85-летию Новосибирской области
Фото: Виктория МИНАЕВА
Фестиваль «Где стоишь, там и поле Куликово» в 2022 году прошел в рамках празднования 85-летия Новосибирской области. Напомним, сегодня на сцене Михаловской набережной появятся певицы Полина Гагарина и Ханна. Они станут хедлайнерами концертной программы. А еще перед собравшимися выступит кавер-группа из Новосибирска «REPLAY».
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