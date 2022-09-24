В Нарымском сквере Новосибирска прошел фестиваль «Где стоишь, там и поле Куликово»

Фестиваль проводится уже 25 лет Фото: Виктория МИНАЕВА

В субботу, 24 сентября в Нарымском сквере в Новосибирске прошел фестиваль «Где стоишь, там и поле Куликово». Там собралось около 200 человек.

Особенно запомнились хороводы Фото: Виктория МИНАЕВА

Ежегодный праздник проводится уже 25 лет. По традиции, он идет два дня: 23 сентября идут состязания и выступления русских народных ансамблей, на второй день проходят народные гуляния в Нарымском сквере.

Сотни горожан пришли на праздник Фото: Виктория МИНАЕВА

Гостей праздника удивили народные забавы: стеношные бои, перетягивание каната, ярмарка народных ремесел.

Молодецкие забавы и перетягивание каната привлекли парней Фото: Виктория МИНАЕВА

Особенно поразили красочные хороводы и выступления фольклорных коллективов.

Фестиваль приурочен к 85-летию Новосибирской области Фото: Виктория МИНАЕВА

Фестиваль «Где стоишь, там и поле Куликово» в 2022 году прошел в рамках празднования 85-летия Новосибирской области. Напомним, сегодня на сцене Михаловской набережной появятся певицы Полина Гагарина и Ханна. Они станут хедлайнерами концертной программы. А еще перед собравшимися выступит кавер-группа из Новосибирска «REPLAY».

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