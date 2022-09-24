В Новосибирске школу № 71 в Дзержинском районе планируют реконструировать

В Новосибирске школу № 71 в Дзержинском районе собираются реконструировать. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске школу № 71 в Дзержинском районе собираются реконструировать. Об этом рассказали в мэрии города.

— Проектом планировки предусмотрена реконструкция школы № 71 с увеличением проектной мощности с 500 до 1100 мест, — пояснили в муниципалитете. — При этом перечнем мероприятий Программы комплексного развития социальной инфраструктуры города Новосибирска на 2017-2030 годы, в срок до 2030 года мероприятие по реконструкции указанной школы не предусмотрено.

Построена школа была в 1958 году. В 2003 году там сделали капитальный ремонт. Мощность школы рассчитана на 500 мест, однако в этом учебном году там обучается 806 учеников. Учиться детям приходится в две смены.

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