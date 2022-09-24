Проводы мобилизованных в Новосибирской области попали на видео

Односельчане тепло провожали мужчин. Фото: сообщество "Черный и Белый список. Чаны" "ВКонтакте"
В Новосибирской области проводы призывников попали на видео. Ролик опубликовали в паблике Вконтакте «Чаны | Чёрный и Белый список».
На кадры видео попала группа местных мужчин, которые готовились к отправке в сборный пункт для подготовки. Их пришли проводить родные и близкие.
Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала истории новосибирцев, призванных во время частичной мобилизации. А Минобороны РФ опубликовало видео из новосибирских военкоматов, куда пришло много добровольцев.
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