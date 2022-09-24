Новосибирцы увидят великое противостояние Юпитера 26 сентября 2022 года

Планету лучше будет видно после заката
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Новосибирские астрономы готовятся к наблюдению великого противостояния Юпитера и Солнца в понедельник 26 сентября 2022 года. Об этом явлении рассказала сотрудник планетария при СГУГиТ Виктория Дамм.
- Противостояния Юпитера и Солнца происходит раз в 13 месяцев. Однако в этот раз планета-гигант окажется в ближайшей точке к Солнцу на своей орбите, такое происходит раз в 13 лет. Противостояние планет 2022 года можно назвать великим, — рассказала КП-Новосибирск астроном Виктория Дамм.
Наблюдать за Юпитером лучше в вечернее и ночное время, а к 02:00 часам ночи поднимется максимально высоко над восточным горизонтом. При наблюдении в телескоп можно заметить четыре спутника Юпитера: Ио, Европу, Ганимед и Каллисто. Астроном отметила, что наблюдать Юпитер в ночном небе можно в течение всей осени.
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