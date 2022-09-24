В Новосибирской области 40-летнего скотника осудили за пьяное вождение

Пьяный водитель получил год обязательных работ. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Новосибирске осудили 40-летнего скотника из Венгеровского района за пьяное вождение. Мужчину задержали вечером 31 мая 2022 года в селе Красное Чановского района.

Инспекторы ДПС остановили «ВАЗ-21102», за рулем которого сидел скотник. Алкотестер показал 0,5 промилле. Ранее мужчину дважды судили за пьяное вождение и наказывали условно на 9 месяцев и 1 год колонии. Также, суд запрещал 40-летнему скотнику управлять транспортными средствами на 3 года. Однако в сентябре прошлого года водителя сняли с учета, истек его испытательный срок.

- Суд назначил один год исправительных работ с удержанием 5% дохода в пользу государства, - сообщила КП-Новосибирск прокурор апелляционного отдела прокуратуры Новосибирской области Екатерина Махова.

Подсудимому также запретили управлять транспортными средствами на 4 года. Приговор вступил в законную силу.

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