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Происшествия24 сентября 2022 8:27

В Новосибирской области 40-летнего скотника осудили за пьяное вождение

Его поймали за рулем нетрезвым уже второй раз
Никита МАНЬКО
Никита МАНЬКО
Пьяный водитель получил год обязательных работ.

Пьяный водитель получил год обязательных работ.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Новосибирске осудили 40-летнего скотника из Венгеровского района за пьяное вождение. Мужчину задержали вечером 31 мая 2022 года в селе Красное Чановского района.

Инспекторы ДПС остановили «ВАЗ-21102», за рулем которого сидел скотник. Алкотестер показал 0,5 промилле. Ранее мужчину дважды судили за пьяное вождение и наказывали условно на 9 месяцев и 1 год колонии. Также, суд запрещал 40-летнему скотнику управлять транспортными средствами на 3 года. Однако в сентябре прошлого года водителя сняли с учета, истек его испытательный срок.

- Суд назначил один год исправительных работ с удержанием 5% дохода в пользу государства, - сообщила КП-Новосибирск прокурор апелляционного отдела прокуратуры Новосибирской области Екатерина Махова.

Подсудимому также запретили управлять транспортными средствами на 4 года. Приговор вступил в законную силу.

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