В Новосибирске на площади Маркса иномарка сбила человека

ДТП случилось на площади Карла Маркса. Фото: "АСТ-54"
В Новосибирске днем в субботу, 24 сентября, на площади Карла Маркса случилось ДТП. Как рассказали в соцсетях очевидцы, там иномарка сбила человека.
— На площади Карла Маркса кроссовер, которым управляла девушка, сбил пешехода на нерегулируемом переходе, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54». — У пострадавшей девушки медики зафиксировали перелом ноги.
В Госавтоинспекции по Новосибирску ДТП пока не прокомментировали.
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