В Новосибирске в «Бугринской роще» разрешили вырубить более 70 деревьев

В Новосибирске в «Бугринской роще» вырубят более 70 деревьев. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Новосибирске в «Бугринской роще» вырубят более 70 деревьев. Там с 26 сентября по 7 октября будут проводиться санитарные работы.

— В рамках выданного разрешения на снос и обрезку зелёный насаждений будут снесены 74 аварийных дерева, обрезаны 60 кустарников, а также убраны и вывезены порубочные остатки, — сообщили в телеграм-канале Зелёный Новосибирск.

В мэрии также сообщили, что работа с зелеными насаждениями будет вестись в Тимирязевском сквере. Первый этап — замена аварийных кленов на молодые ивы.

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