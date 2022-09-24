В Новосибирске открылась библиотека с музеем сказок

В Первомайском районе после ремонта начала работать библиоткека семейного чтения им. Володи Дубинина. Фото: Кадр из видео\телеграм-канал Анатолия Локтя

В Первомайском районе после ремонта начала работать библиоткека семейного чтения им. Володи Дубинина. Она стала одной из трех, которые привели к модельному стандарту в этом году.

— Мы очень трепетно относимся к библиотекам в нашем городе. Новосибирск — город высокой культуры, и без развития библиотечного дела представить его жизнь невозможно. Конечно, сейчас не обойтись без современных технологий, но всё же в центре библиотеки всегда остаётся книга. Именно книга, чтение развивает ребенка, учит его логично мыслить, учит родному языку и русской культуре, - отметил мэр Анатолий Локоть.

Эта библиотека получила на модернизацию 5 миллионов рублей из федерального бюджета. На эти средства приобретены интерактивная, компьютерная и офисная техника, мебель, пополнен книжный фонд. Часть средств была потрачена на обучение сотрудников.

На средства городского бюджета – 3,3 миллиона рублей - в библиотеке провели капитальный ремонт.

Ее главная особенность - музей сказок и мифов русского народа «На острове Буяне». Здесь дети и взрослые могут почитать волшебные сказки, былины, мифы древних славян, а также познакомиться с убранством русской избы. Здесь будут проводиться театрализированные экскурсии, встречи со сказочниками и чтение сказок с их последующим обсуждением.

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