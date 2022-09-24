В Новосибирске в Советском районе планируется снести 27 ветхих бараков

В Советском районе Новосибирска собираются снести 27 ветхих двухэтажных бараков. Фото: "Навигатор"

В Советском районе Новосибирска собираются снести 27 ветхих двухэтажных бараков на трех участках в микрорайоне Щ: на пересечении улиц Российской и Героев Труда, на улице Шатурской и улице Иванова. На их месте планируется построить восемь новых многоквартирных домов в 14-18 этажей. Таким образом, вместо 639 проживающих в бараках сейчас, население вырастет на 8200 человек.

— Если мы сегодня с вами согласовываем проект КРТ (комплексного развития территории), то уже в ноябре подается заявка на аукцион по определению инвестора, в декабре 2022 года заключается контракт, а уже с января 2023 года начнется планомерная работа по расселению ветхих домов, — цитирует издание «Навигатор» начальника департамента строительства и архитектуры Алексей Валерьевич.

Жители обветшалых домов рады перспективе расселения, которым должен будет заняться инвестор, выкупивший участки. Однако опасаются, как будут решены вопросы с инфраструктурой. Ведь уже сейчас есть проблемы с нехваткой медперсонала в поликлиниках, пробками на дорогах и так далее.

Власти сообщают, что в рамках КРТ также планируется строительство двух детских садов — на 240 и 180 мест. Новые школы строить не будут, но возможна реконструкция существующих с возведением пристроек. Для решения транспортной проблемы предполагается строительство четырехполосной дороги по улице Кутателадзе, мимо кладбища с выходом на кольцовскую трассу.

Что касается сферы медицины, то обращаться жители новых домов будут в поликлинику № 14. По данным минздрава НСО, в поликлинике № 14 не хватает трех врачей и семи медсестер. Тем не менее, замминистра здравоохранения Александр Колупаев отметил, что сегодня к поликлинике прикреплено чуть больше 50 тысяч человек, и резерв есть еще на 10 тысяч.

В ближайшей перспективе планируется создать рабочую группу, куда войдут депутаты, представители ресурсоснабжающих организаций и чиновники, чтобы назвать точные цифры, сроки и суммы, необходимые для развития инфраструктуры.

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